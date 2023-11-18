По итогам голосования журналистов «Ти Ди Гарден», Crypto.com Arena и «Мэдисон Сквер Гарден» признаны тремя лучшими аренами НБА
Сайт HoopsHype провел опрос 35 журналистов, которые посещают арены НБА. Они проголосовали за лучшие стадионы, рассматривая самые разные аспекты – от атмосферы на трибунах до питания и освещения.
По итогам голосования журналистов бостонский «Ти Ди Гарден» (доля голосов: 74,86% от максимально возможной суммы), лос-анджелесская Crypto.com Arena (71,43%) и нью-йоркский «Мэдисон Сквер Гарден» (70,29%) признаны тремя лучшими аренами НБА.
Замкнули список арены в Шарлотт (5,14%), Вашингтоне (2,86%) и Хьюстоне (2,67%).
Три самые популярные команды на первых местах.