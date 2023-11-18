По итогам голосования журналистов «Ти Ди Гарден», Crypto.com Arena и «Мэдисон Сквер Гарден» признаны тремя лучшими аренами НБА

Теги рейтинги Бостон Клипперс Лейкерс Нью-Йорк НБА TD Garden Madison Square Garden Баскетбол

Сайт HoopsHype провел опрос 35 журналистов, которые посещают арены НБА. Они проголосовали за лучшие стадионы, рассматривая самые разные аспекты – от атмосферы на трибунах до питания и освещения.

По итогам голосования журналистов бостонский «Ти Ди Гарден» (доля голосов: 74,86% от максимально возможной суммы), лос-анджелесская Crypto.com Arena (71,43%) и нью-йоркский «Мэдисон Сквер Гарден» (70,29%) признаны тремя лучшими аренами НБА.

Замкнули список арены в Шарлотт (5,14%), Вашингтоне (2,86%) и Хьюстоне (2,67%).

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Какая неожиданность!
Три самые популярные команды на первых местах.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий