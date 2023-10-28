Станислав Еремин о болезни Игоря Грудина: «Нам необходим профсоюз»

Заслуженный тренер России Станислав Еремин пожелал бывшему главному тренеру женской сборной России Игорю Грудину, который борется с онкологией, веры и силы воли, а также заявил о необходимости создания профсоюза, который помогал бы игрокам и тренерам.

«Новость о заболевании Игоря, честно говоря, не слышал. К сожалению, в последнее время связь с ним не поддерживал. В свое время мы были в хороших приятельских отношениях и уважительно относились к работе друг друга. Игорь был достаточно хорошим тренером, успешным специалистом. Но жизнь развела нас. И, честно говоря, очень давно ничего не слышал о нем.

Собираются ли помогать в ? Это, конечно, вопрос не ко мне. Это вопрос, наверное, к руководству баскетбольной федерации. В таких случаях или личная инициатива, или помощь друзей, или все‑таки какой‑то профсоюз, который пытается кто‑то организовать. Условно говоря, профсоюз игроков и тренеров. Конечно, он нужен. Потому что игроки и тренеры должны быть под защитой. У всех ведь проблемы, болячки. Это на самом деле очень широкая тема. Потому что сейчас в принципе единственное место, где у нас как‑то заботятся и помогают своим ветеранам, это ЦСКА. Там к ним действительно человеческое отношение. Так что, повторюсь, нам необходим профсоюз.

Что бы вы сказали Грудину в этой трудной ситуации?

Слышал слова одного великого артиста. Ему сказали, что, вот, вы больны и так далее, а он: «Отстаньте от меня. Оставьте в покое». Конечно, мы переживаем и хотим, чтобы человек был здоров. Думаете, что? Если просто купить лекарство, это поможет? Бесспорно, нуждается сейчас в материальной помощи, и верю, что она придет к нему. Но большое значение тут имеют вера и сила воли. Даже врачи говорят, что часто даже в безнадежной ситуации человека спасают именно желание жить, борьба за жизнь и вера в то, что все получится. Именно этого Игорю и желаю. А он человек волевой. Надо верить», — сказал Еремин.

Алексей Швед едет в чемпионат Китая. А чем можно заняться в Шаньси, помимо баскетбола?