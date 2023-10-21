Акилле Полонара пропустит как минимум четыре недели из-за лечения рака

« » официально объявил, что форвард команды Ахилле Полонара в ближайшие дни начнет курс адъювантной химиотерапии.

В начале этого месяца 31-летний итальянец перенес операцию по поводу рака яичек.

Через четыре недели Полонара возобновит индивидуальные тренировки, и клуб оценит возможные сроки возвращения игрока в основную группу.

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