«Лейкерс» отчислили Скотти Пиппена-младшего

Теги переходы Лейкерс НБА Скотти Пиппен-младший Дэмион Бо Баскетбол

«Лейкерс» отчислили защитника Скотти Пиппена-младшего, а также форварда Винсента Валерио-Бодона и защитника Дэмиона Бо.

Все трое сыграли в воскресном предсезонном матче против «Милуоки» (97:108).

Пиппен получил больше всех игрового времени из трех игроков, но реализовал всего 2 из 9 бросков с игры. Он закончил встречу с 9 очками, 4 подборами, 6 передачами, 3 перехватами и 3 потерями.

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но его позиции в лиге от этого не слабее

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2 комментария

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Tim Timson
ждём в Шарлотт)
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