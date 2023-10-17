«Лейкерс» отчислили Скотти Пиппена-младшего

« » отчислили защитника Скотти Пиппена-младшего, а также форварда Винсента Валерио-Бодона и защитника Дэмиона Бо.

Все трое сыграли в воскресном предсезонном матче против «Милуоки» (97:108).

Пиппен получил больше всех игрового времени из трех игроков, но реализовал всего 2 из 9 бросков с игры. Он закончил встречу с 9 очками, 4 подборами, 6 передачами, 3 перехватами и 3 потерями.

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но его позиции в лиге от этого не слабее