Прославленный игрок « » Майкл Купер раскритиковал нынешнюю звезду команды за то, что тот ел на скамейке во время предсезонного матча.

«Мне это не понравилось. Не понравилось. Ну да, он Леброн Джеймс, и все же надо иметь уважение к игре. Он сидел прямо там, с командой. Я не против того, что человек кушает, но делай это в раздевалке, а когда появляешься на арене, будь частью команды, а не ешь, сидя на скамейке», – заявил Купер.

Джеймс не выходил на площадку во второй половине недавнего предсезонного матча против «Голден Стэйт». 38-летний форвард переоделся во время большого перерыва, после чего поел, сидя на скамейке запасных.

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее