Майкл Купер раскритиковал Леброна за то, что тот ел на скамейке во время матча
Прославленный игрок «Лейкерс» Майкл Купер раскритиковал нынешнюю звезду команды Леброна Джеймса за то, что тот ел на скамейке во время предсезонного матча.
«Мне это не понравилось. Не понравилось. Ну да, он Леброн Джеймс, и все же надо иметь уважение к игре. Он сидел прямо там, с командой. Я не против того, что человек кушает, но делай это в раздевалке, а когда появляешься на арене, будь частью команды, а не ешь, сидя на скамейке», – заявил Купер.
Джеймс не выходил на площадку во второй половине недавнего предсезонного матча против «Голден Стэйт». 38-летний форвард переоделся во время большого перерыва, после чего поел, сидя на скамейке запасных.
Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее
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