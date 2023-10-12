НБА заявила, что распределение нагрузки больше не подтверждается статистикой: «Каждый должен хотеть играть в 82 матчах»

Теги НБА Джо Дюмарс Адам Сильвер Баскетбол

По словам исполнительного вице-президента НБА по баскетбольным операциям Джо Дюмарса, статистика лиги больше не свидетельствует о преимуществах распределения нагрузки звездных игроков, сообщают Джо Вардон и Сэм Эмик из The Athletic.

«Раньше было принято считать, что данные показывают, что игроки должны отдыхать определенное количество времени, и это оправдывает их отсутствие в матчах. Мы собрали статистику, и она никак не подтверждает, что отдых, пропуск матчей коррелирует с отсутствием травм, усталостью или чем-то подобным. А вот то, что парни не так эффективны в «бэк-ту-бэк», это точно.

Очевидно, что все не будут играть в 82 матчах, но они должны хотеть играть в 82 матчах. И это та культура, которую мы сейчас пытаемся восстановить», – сказал Дюмарс.

В сентябре лига ввела новую политику, которая затронет 49 игроков, попавших на Матч всех звезд или в символические пятерки за последние три сезона.

«Мы попали в эту точку, не обращая внимания на проблему. И шли к этому постепенно – год за годом. И с течением времени видно, как все эти пропуски игр в регулярном сезоне, Матчи звезд превращаются в то, что было в прошлом году. И это не появилось просто так из ниоткуда. Поэтому в какой-то момент нужно остановить это падение. Мы должны решить эту проблему», – дополнил Дюмарс.

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2 комментария

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MS89
К сожалению, если звездный игрок захочет откосить от игры, он откосит. Никакие меры тут не помогут
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+1
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