«Чикаго» начал переговоры с Демаром Дерозаном о продлении контракта
Легкий форвард Демар Демозан и «Чикаго» провели предварительные переговоры о продлении контракта, сообщили источники Джамалу Колльеру из ESPN.
«Буллс» намерены сохранить 34-летнего Дерозана в команде, заключив долгосрочное соглашение.
У него остался год по контракту на 28,6 млн долларов.
Если форвард не станет подписывать новый контракт, он выйдет на рынок свободных агентов следующим летом.
В минувшем сезоне показатели Дерозана составили 24,5 очка, 5,1 передачи и 4,6 подбора при 50,4% реализации с игры.
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