«Чикаго» начал переговоры с Демаром Дерозаном о продлении контракта

Легкий форвард Демар Демозан и « » провели предварительные переговоры о продлении контракта, сообщили источники Джамалу Колльеру из ESPN.

«Буллс» намерены сохранить 34-летнего в команде, заключив долгосрочное соглашение.

У него остался год по контракту на 28,6 млн долларов.

Если форвард не станет подписывать новый контракт, он выйдет на рынок свободных агентов следующим летом.

В минувшем сезоне показатели Дерозана составили 24,5 очка, 5,1 передачи и 4,6 подбора при 50,4% реализации с игры.

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