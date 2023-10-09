«Чикаго» начал переговоры с Демаром Дерозаном о продлении контракта

Теги Чикаго НБА Демар Дерозан Баскетбол

Легкий форвард Демар Демозан и «Чикаго» провели предварительные переговоры о продлении контракта, сообщили источники Джамалу Колльеру из ESPN.

«Буллс» намерены сохранить 34-летнего Дерозана в команде, заключив долгосрочное соглашение.

У него остался год по контракту на 28,6 млн долларов.

Если форвард не станет подписывать новый контракт, он выйдет на рынок свободных агентов следующим летом.

В минувшем сезоне показатели Дерозана составили 24,5 очка, 5,1 передачи и 4,6 подбора при 50,4% реализации с игры.

Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim Timson
Демар один из величайших снайперов гладкого чемпионата. видимо закончит карьеру без гайки, но именно это и будет вершиной справедливости. хотя по человечески его жаль, во всех командах отдавал себя всего)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий