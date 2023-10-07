Джейден Харди о внутрисезонном турнире: «Видим эти матчи как часть сезона. Будет здорово»
Комментатор и ведущий «Взял Мяч» Дмитрий Матеранский задал вопрос защитнику «Далласа» Джейдену Харди о том, как он и команда относятся к предстоящему внутрисезонному турниру НБА.
«Думаю, будет здорово. Турнир пройдет впервые, так что получится что-то новенькое. Мы с парнями видим эти матчи как часть сезона, относимся к ним как к еще одной игре. Будем просто выходить на паркет, показывать свой лучший баскетбол и пытаться побеждать», – сказал Харди.
Турнир пройдет с 3 ноября по 9 декабря, решающую стадию примет Лас-Вегас.
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