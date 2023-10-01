Миленко Богичевич: «Нужно поработать над ошибками, улучшить защиту и нападение»

Теги Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич заявил, что команде нужно извлечь урок из поражения от «Руны» в первом матче нового сезона Лиги ВТБ.

«Поздравляю «Руну», они заслужили эту победу. Мы не так хорошо играли в защите. Это одна из главных причин нашего сегодняшнего результата. Также с нами случился неприятный момент: по ходу матча потеряли одного из ключевых игроков.

Это только первый матч, сейчас нам нужно поработать над ошибками, улучшить защиту и нападение. Надеюсь, следующая игра сложится для нас лучше», – сказал Богичевич.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Поляков
Уж с МБА должны совладать.Богичевич хороший тренер.Не хотелось бы,чтоб стал очередной жертвой Евстафьича.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий