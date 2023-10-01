Миленко Богичевич: «Нужно поработать над ошибками, улучшить защиту и нападение»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич заявил, что команде нужно извлечь урок из поражения от «Руны» в первом матче нового сезона Лиги ВТБ.

«Поздравляю «Руну», они заслужили эту победу. Мы не так хорошо играли в защите. Это одна из главных причин нашего сегодняшнего результата. Также с нами случился неприятный момент: по ходу матча потеряли одного из ключевых игроков.

Это только первый матч, сейчас нам нужно поработать над ошибками, улучшить защиту и нападение. Надеюсь, следующая игра сложится для нас лучше», – сказал Богичевич.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!