Семен Антонов: «Непросто наладить игру, когда уходят четыре игрока стартовой пятерки»

Форвард ЦСКА Семен Антонов рассказал о трудностях, с которыми команда столкнулась на старте сезона.

– Непросто наладить игру, когда уходят четыре игрока стартовой пятерки. Против «Бешикташа» нам не хватало агрессии до большого перерыва и в защите, и вообще. Во второй половине прибавили в этом моменте.

– Недостаток агрессии чем вызван и как с этим бороться?

– Мы сейчас немного перегружены. Тот же Уэйр проводит на площадке очень много времени, как и ряд других игроков. Не хватает помощи со скамейки, агрессии молодых ребят, которая помогла бы перевести дух. К тому же в «предсезонке» у всех команд есть неровные игры. УНИКС занял 7‑е место в Суперкубке, МБА забросил нам вчера 19 трехочковых, а сегодня уже не показал такого. «Зенит» и «Локомотив‑Кубань» более стабильны, но все ищут свою игру.

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