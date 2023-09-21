Станислав Еремин: «УНИКС настроен на победу в Суперкубке»

Заслуженный тренер России, помощник президента УНИКСа Станислав Еремин оценил уровень участников Суперкубка Лиги ВТБ, а также рассказал о целях казанской команды на турнире.

«Здорово, что на этом турнире удалось собрать такой представительный состав участников. Потому что сейчас нам не хватает хороших международных встреч. Прекрасно, что в Суперкубке на этот раз сыграют сильные турецкие команды. Второй момент – для всех команд этот турнир будет последней проверкой перед стартом нового сезона, который для всех, в том числе для УНИКСа, будет очень непростым.

УНИКС в последнее время испытывал определенные проблемы по составу: были травмированные и больные. Поэтому на прошедших товарищеских матчах не удалось собрать весь состав. Знаю, что руководство УНИКСа воспринимает предстоящий турнир очень серьезно. Конечно, настроены сыграть как можно лучше и победить. Наверное, так и все команды хотят. Потому что это очень почетно – завоевать . Но все равно, скорее всего, подспудно у тренеров всех команд присутствует мысль, что сейчас еще можно экспериментировать, но дальше, в регулярном чемпионате, очки желательно не терять, пусть он и длинный. Поэтому, с одной стороны, это будет игра на победу, а с другой – возможность протестировать, посмотреть, как работают связки игроков», – считает Еремин.

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