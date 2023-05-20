Хорхе Гарбахоса избран президентом ФИБА-Европа

Теги Хорхе Гарбахоса ФИБА-Европа Федерация баскетбола Испании Баскетбол

Президент Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахоса избран новым президентом ФИБА-Европа и сменит на этом посту Тургая Демиреля.

Легенда испанского баскетбола победила на выборах президента Федерации баскетбола Франции Жана-Пьера Сьюта и будет руководить организацией в течение следующих 4 лет.

45-летний специалист должен будет уйти со своей нынешней должности в Федерации баскетбола Испании. Кроме того, он должен будет инициировать выборы нового президента в течение трех месяцев.

Будучи игроком, Гарбахоса провел один сезон за подмосковные «Химки».

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это

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1 комментарий

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Федерико Сан-Фелипе
Легенда Торонто
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