Хорхе Гарбахоса избран президентом ФИБА-Европа

Президент Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахоса избран новым президентом и сменит на этом посту Тургая Демиреля.

Легенда испанского баскетбола победила на выборах президента Федерации баскетбола Франции Жана-Пьера Сьюта и будет руководить организацией в течение следующих 4 лет.

45-летний специалист должен будет уйти со своей нынешней должности в Федерации баскетбола Испании. Кроме того, он должен будет инициировать выборы нового президента в течение трех месяцев.

Будучи игроком, Гарбахоса провел один сезон за подмосковные «Химки».

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