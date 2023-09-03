Италия вышла в 1/4 чемпионата мира впервые за 25 лет после победы над Пуэрто-Рико

Сборная Италии обыграла Пуэрто-Рико и вышла в 1/4 финала чемпионата мира-2023 впервые за 25 лет.

Итальянцы встретятся с командой из пары США – Литва.

Самым ценным игроком встречи был признан , который за 26 минут на площадке отметился 15 очками, 3 подборами и блок-шотом.

Риччи реализовал 6 из 12 с игры (2 из 6 из-за дуги).

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