«Майами» подколол Пола Пирса, празднуя включение Дуэйна Уэйда в Зал славы

Прославленный защитник «Майами» в минувшие выходные был включен в Зал славы.

«Хит» среди прочих материалов выложили список достижений Уэйда, включая три чемпионских титула, звание MVP финала 2006 года и 13 вызовов на Матч всех звезд.

«В этом резюме – истина», – говорится в подписи.

«Истина» – прозвище , который недавно доказывал, что был лучше Уэйда.

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