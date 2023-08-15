«Майами» подколол Пола Пирса, празднуя включение Дуэйна Уэйда в Зал славы
Прославленный защитник «Майами» Дуэйн Уэйд в минувшие выходные был включен в Зал славы.
«Хит» среди прочих материалов выложили список достижений Уэйда, включая три чемпионских титула, звание MVP финала 2006 года и 13 вызовов на Матч всех звезд.
«В этом резюме – истина», – говорится в подписи.
«Истина» – прозвище Пирса, который недавно доказывал, что был лучше Уэйда.
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«Майами»
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