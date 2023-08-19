Эксперт: «На драфте НБА должно быть больше 60 пиков»

Теги НБА драфт НБА Баскетбол

Эксперт ESPN Джей Билас во время недавнего выпуска шоу Кевина Гарнетта предложил увеличить количество пиков на драфте НБА.

«Мне нравилось, когда на драфте было больше раундов, потому что там больше игроков. В лигу приходит очень много парней, которые не были выбраны на драфте. Мне кажется странным, что мы сократили количество пиков до 60.

Я понимаю, что никто не хочет сидеть четыре или пять раундов драфта, но в НФЛ и MLB люди сидят. Это не просто телевизионное шоу, это приобретение активов», – сказал Билас.

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4 комментария

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danik 258808
игроков на сезон от силы в баскете человек 18 самый максимум, часто меньше. зачем больше если это не нфл с 53 в заявке на сезон?
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Tim Timson
а игрокам выгоднее уйти, если не выбрали в первом раунде лучше андрафтером. когда условный ВанВлитт подписывается на контракт уровня первого раунда ему проще и доходнее)
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Abdulla
Ответ Tim Timson
а игрокам выгоднее уйти, если не выбрали в первом раунде лучше андрафтером. когда условный ВанВлитт подписывается на контракт уровня первого раунда ему проще и доходнее)
Так это...ВанВлит же не в первом сезоне такой контракт подписал...
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