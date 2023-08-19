Эксперт: «На драфте НБА должно быть больше 60 пиков»
Эксперт ESPN Джей Билас во время недавнего выпуска шоу Кевина Гарнетта предложил увеличить количество пиков на драфте НБА.
«Мне нравилось, когда на драфте было больше раундов, потому что там больше игроков. В лигу приходит очень много парней, которые не были выбраны на драфте. Мне кажется странным, что мы сократили количество пиков до 60.
Я понимаю, что никто не хочет сидеть четыре или пять раундов драфта, но в НФЛ и MLB люди сидят. Это не просто телевизионное шоу, это приобретение активов», – сказал Билас.
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