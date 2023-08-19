Эксперт: «На драфте НБА должно быть больше 60 пиков»

Эксперт ESPN Джей Билас во время недавнего выпуска шоу Кевина Гарнетта предложил увеличить количество пиков на драфте .

«Мне нравилось, когда на драфте было больше раундов, потому что там больше игроков. В лигу приходит очень много парней, которые не были выбраны на драфте. Мне кажется странным, что мы сократили количество пиков до 60.

Я понимаю, что никто не хочет сидеть четыре или пять раундов драфта, но в НФЛ и MLB люди сидят. Это не просто телевизионное шоу, это приобретение активов», – сказал Билас.

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю