«Оклахома» отчислила Тайтая Вашингтона

«Оклахома» отчислила разыгрывающего Тайтая Вашингтона (21 год, 191 см), сообщает журналист ESPN Марк Джей Спирс.

Вашингтон был выбран « » под 29-м номером на драфте прошлого года. Защитник принял участие в 31 матче, набирая в среднем 4,7 очка за 14 минут на паркете.

Этим летом «Рокетс» обменяли Вашингтона в «Атланту» на Усмана Гарубу, через неделю защитник отправился в «Оклахому» в рамках обмена Патти Миллса.

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