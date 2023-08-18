Ричард Джефферсон: «Эмбиид, хватит избегать встреч с Йокичем»

Теги Денвер Ричард Джефферсон Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Эксперт ESPN Ричард Джефферсон прокомментировал тот факт, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид не выходил на площадку в гостевых матчах против «Денвера» Николы Йокича с ноября 2019 года.

«Это называется сербский вирус. 

В НБА бывали разные вирусы, например, вирус Шака или Кобе... Раньше я не говорил, что Эмбиид прячется от Йокича, но сейчас хочу сделать официальное заявление. Эмбиид, хватит избегать встреч с Йокичем! Я буду считать, что ты прячешься от Йокича, пока вы не сыграете друг против друга», – заявил Джефферсон.

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1 комментарий

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Lay's
Забавный факт канеш) зато после очной встречи в Филе в том сезоне на западе все начали кричать, мол какой же Эмбид мвп)
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