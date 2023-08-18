Ричард Джефферсон: «Эмбиид, хватит избегать встреч с Йокичем»

Эксперт ESPN Ричард Джефферсон прокомментировал тот факт, что центровой «Филадельфии» не выходил на площадку в гостевых матчах против « » с ноября 2019 года.

«Это называется сербский вирус.

В бывали разные вирусы, например, вирус Шака или Кобе... Раньше я не говорил, что Эмбиид прячется от Йокича, но сейчас хочу сделать официальное заявление. Эмбиид, хватит избегать встреч с Йокичем! Я буду считать, что ты прячешься от Йокича, пока вы не сыграете друг против друга», – заявил Джефферсон.

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