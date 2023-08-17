Эксперт Бобби Маркс: «Мне бы хотелось, чтобы победитель внутрисезонного турнира получал место в плей-офф»

Бывший руководитель , ныне эксперт ESPN Бобби Маркс предложил давать победителю внутрисезонного турнира гарантированное место в плей-офф.

«Помимо финансовой составляющей, мне бы хотелось, чтобы победитель получал автоматический выход в плей-офф. Вот чего бы мне хотелось», – сказал Маркс.

На сегодняшний день призовой фонд для команды, победившей во внутрисезонном турнире, рассчитан таким образом, что каждый игрок получит по 500 000 долларов. Каждый игрок команды, занявшей второе место, получит 200 000 долларов. Кроме того, все игроки команд, которые выйдут в плей-офф турнира, получат по 100 000 долларов.

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