Эксперт Бобби Маркс: «Мне бы хотелось, чтобы победитель внутрисезонного турнира получал место в плей-офф»

Теги НБА Бобби Маркс Баскетбол

Бывший руководитель НБА, ныне эксперт ESPN Бобби Маркс предложил давать победителю внутрисезонного турнира гарантированное место в плей-офф.

«Помимо финансовой составляющей, мне бы хотелось, чтобы победитель получал автоматический выход в плей-офф. Вот чего бы мне хотелось», – сказал Маркс.

На сегодняшний день призовой фонд для команды, победившей во внутрисезонном турнире, рассчитан таким образом, что каждый игрок получит по 500 000 долларов. Каждый игрок команды, занявшей второе место, получит 200 000 долларов. Кроме того, все игроки команд, которые выйдут в плей-офф турнира, получат по 100 000 долларов.

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2 комментария

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Кирилл
Я прям представляю как это выглядело бы: условный Бостон выигрывает этот Турнир, а потом по сезону ничего не делает особо потому что место в плей-офф уже забронировано, занимает последнее место в регулярке и претендует на первый пик )))
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Tim Timson
первый посев добавил он?)... по мне лучше бы давали драфт в лотерею дополнительный 15й)
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