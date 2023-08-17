Айзейя Томас о Джиммере Фредетте: «Кто бы мог подумать, что 60-й пик будет играть на Матче всех звезд, а 7-й — на Матче звезд G-лиги»

Двукратный участник Матча всех звезд рассказал историю о бывшем игроке НБА Джиммере Фредетте.

«Знаете, что самое невероятное? Я никогда не рассказывал эту историю. Привет Джиммеру Фредетту. Чертовский крутой чувак. У нас всегда были отличные отношения.

Самое невероятное – он был выбран под 7-м номером драфта, а я стал 60-й пиком. Когда я впервые попал на Матч всех звезд, он был участником Матча всех звезд G-лиги. Не хочу его задеть, но мне сразу пришло в голове: «Черт, вот как все устроено».

Кто бы мог подумать, что 60-й пик будет играть на Матче всех звезд, а 7-й — на звезд G-лиги. Именно это я пытаюсь донести до детей. Что бы ни произошло, если кто-то дает тебе шанс, лучше воспользуйся им», – рассказал Томас на подкасте Гилберта Аренаса.

На самом деле Фредетт был выбран под 10-м номером драфта 2011 года.

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