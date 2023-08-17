Айзейя Томас о Джиммере Фредетте: «Кто бы мог подумать, что 60-й пик будет играть на Матче всех звезд, а 7-й — на Матче звезд G-лиги»

Теги НБА Матч всех звезд НБА G-лига Айзейя Томас 1989 Джиммер Фредетт Баскетбол

Двукратный участник Матча всех звезд Айзейя Томас рассказал историю о бывшем игроке НБА Джиммере Фредетте.

«Знаете, что самое невероятное? Я никогда не рассказывал эту историю. Привет Джиммеру Фредетту. Чертовский крутой чувак. У нас всегда были отличные отношения.

Самое невероятное – он был выбран под 7-м номером драфта, а я стал 60-й пиком. Когда я впервые попал на Матч всех звезд, он был участником Матча всех звезд G-лиги. Не хочу его задеть, но мне сразу пришло в голове: «Черт, вот как все устроено».

Кто бы мог подумать, что 60-й пик будет играть на Матче всех звезд, а 7-й — на Матче звезд G-лиги. Именно это я пытаюсь донести до детей. Что бы ни произошло, если кто-то дает тебе шанс, лучше воспользуйся им», – рассказал Томас на подкасте Гилберта Аренаса.

На самом деле Фредетт был выбран под 10-м номером драфта 2011 года.

Самые крохотные игроки за всю историю НБА

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mqh9pzrxgf
Ответ Tim Timson
тем не менее Фридетт мистеру 4я четверть даст фору по игре в Клатче в карьере, по студентам и Евролиги)
Ну айзея помнится в 4 четверти тоже исполнял) 29 очков если не ошибаюсь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim Timson
тем не менее Фридетт мистеру 4я четверть даст фору по игре в Клатче в карьере, по студентам и Евролиги)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Singular
У Джиммера был 10 пик, а не 7ой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий