Саулюс Кульветис продолжит карьеру в «Шленске»

Тяжелый форвард Саулюс Кульветис (32 года, 206 см) перешел в польский « ».

Стороны заключили 1-летний контракт.

Кульветис в минувшем сезоне выступал в Турции за «Бююкчекмедже», набирая в среднем по 9,2 очка при 40,0% реализации 3-очковых бросков, а также 3,8 подбора и 2,2 передачи.

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