«Альба» сохранила Луиса Олинде. Контракт до 2026 года
«Альба» объявила о продлении контракта с легким форвардом Луисом Олинде (25 лет, 205 см).
Соглашение рассчитано до 2026 года.
Олинде недавно принял участие в Летней лиге НБА, где выступал за «Финикс».
В минувшем сезоне в матчах Бундеслиги и Евролиги Луис набирал в среднем по 8,1 очка и 3,8 подбора за встречу.
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