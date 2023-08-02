«Альба» сохранила Луиса Олинде. Контракт до 2026 года

« » объявила о продлении контракта с легким форвардом Луисом Олинде (25 лет, 205 см).

Соглашение рассчитано до 2026 года.

Олинде недавно принял участие в Летней лиге НБА, где выступал за «Финикс».

В минувшем сезоне в матчах Бундеслиги и Евролиги Луис набирал в среднем по 8,1 очка и 3,8 подбора за встречу.

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