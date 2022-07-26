«Альба» подписала Янни Уэтзелла

подписала 3-летний контракт с центровым Янни Уэтзеллом (26 лет, 206 см).

Уэтзелл начинал сезон-21/22 в «Нью-Зиланд Брэйкерс», которые в апреле согласились отпустить игрока в «Басконию». Соглашение было заключено до конца лета 2022 года с опцией продления еще на сезон.

В межсезонье-2022 Янни стал свободным агентом.

В 22 матчах NBL игрок сборной Новой Зеландии набирал 17,7 очка, 8,2 подбора, 1,3 передачи и 1,0 блок-шота в среднем за игру.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича