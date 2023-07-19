«Альба» подписала Джастина Бина на три года

Немецкая « » подписала трехлетний контракт с форвардом Джастином Бином (26 лет, 201 см).

Бин выступал за «Бостон» в Летней лиге НБА. В 5 матчах в Лас-Вегасе новичок «Альбы» набирал в среднем 7,8 очка, 3,8 подбора и 1,4 передачи за игру при 53,3% с игры и 46,2% из-за дуги.

Американец не был выбран на драфте 2022 года, а позже присоединился к фарм-клубу «Мемфиса» в G-лиге. В прошедшем сезоне Бин набирал в среднем 10,2 очка, 6,9 подбора и 1,2 передачи за 26,6 минуты.

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