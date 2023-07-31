«Альба» близка к продлению контракта с Луисом Олинде
«Альба» близка к продлению контракта с легким форвардом Луисом Олинде (25 лет, 205 см).
Олинде недавно принял участие в Летней лиге НБА, где выступал за «Финикс».
В минувшем сезоне в матчах Бундеслиги и Евролиги Луис набирал в среднем по 8,1 очка и 3,8 подбора за встречу.
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