Брайан Ангола стал игроком тель-авивского «Хапоэля»

Теги переходы Еврокубок Маккаби Плейтика чемпионат Израиля Хапоэль Тель-Авив Брайан Ангола Баскетбол

Защитник Брайан Ангола (29 лет, 198 см) пополнил состав тель-авивского «Хапоэля».

С игроком заключен 2-летний контракт.

В начале межсезонья Ангола должен был перейти в тель-авивский «Маккаби», но не прошел медосмотр. В сообщении «Хапоэля» отмечается, что колумбиец успешно сдал все необходимые тесты и готов играть.

В минувшем сезоне Ангола в составе «Каршияки» набирал 15,9 очка, 4,8 подбора и 4,8 передачи в среднем за игру в чемпионате Турции.

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