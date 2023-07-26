Дмитрий Сонько: «Енисей» ждет интересный сезон: новый тренер, новая команда, новые соперники»

Теги Енисей Единая лига ВТБ Дмитрий Сонько Баскетбол

Форвард «Енисея» Дмитрий Сонько рад подписанию нового контракта с красноярской командой и уверен, что болельщиков и игроков ждет интересный сезон.

«Очень рад остаться в БК «Енисей» и помочь клубу родного края в достижении больших целей. Отдельно хотелось бы поблагодарить президента клуба Владимира Владимировича Петраковского, который эту возможность предоставил.

Прошлый сезон стал не самым результативным для меня. К сожалению, не удалось получить много минут на площадке, но это был бесценный опыт, в том числе, психологический, который станет хорошим фундаментом для профессионального развития.

Впереди нас ждет очень интересный сезон: новый тренер, новая команда, новые соперники.

Моя главная цель – получить возможность играть и помочь команде выйти в плей-офф. С нетерпением жду начала сезона и встречи с тренером и командой. Очень надеюсь, что снова увидим заполненные болельщиками трибуны, которые станут «шестым игроком» на паркете, тем более, что в этом сезоне будем видеться чаще», – сказал Сонько.

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