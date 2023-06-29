Следующий сезон Еврокубка пройдет в новом формате

Евролига утвердила изменение формата своего второго турнира — Еврокубка.

Со следующего сезона в плей‑офф Еврокубка из каждой из двух групп будут выходить по шесть команд, а не восемь. Две лучшие команды из каждой группы по итогам регулярного чемпионата будут выходить напрямую в 1/4 финала. Команды, занявшие места с третьего по шестое, будут бороться за выход в 1/4 финала в дополнительной стадии. Победитель пары будет определяться по итогам одного матча.

Четвертьфиналы также будут состоять из одного матча. Со стадии полуфинала команды будут играть до двух побед.

Участники сезона Еврокубка-2023/24:

«Литкабелис» (Литва), «Арис» (Греция), «Бешикташ» (Турция), «Будучность» (Черногория), «Цедевита‑Олимпия» (Словения), «Тренто» (Италия), «Гран‑Канария» (Испания), «Хапоэль Тель‑Авив» (Израиль), «Ховентут» (Испания), «Лондон Лайонс» (Англия), «Бург» (Франция), «Пари» (Франция), «Прометей» (Украина), «Ульм» (Швеция), «Шленск» (Польша), «Тюрк Телеком» (Турция), «Клуж» (Румыния), «Венеция» (Италия), «Гамбург» (Германия) и «Вулвз» (Литва).

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