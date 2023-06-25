Джош Харт договорился с «Нью-Йорком» о переносе дедлайна по опции. Стороны намерены заключить новый контракт
Атакующий защитник «Нью-Йорка» Джош Харт договорился с организацией о переносе дедлайна по опции в его контракте на сезон-2023/24 (12,9 млн).
Харт должен был принять решение до полуночи субботы.
Сообщается, что стороны намерены заключить новое соглашение. Детали сделки прорабатываются.
Харт стал игроком «Никс» в феврале. В 25 матчах за команду он набирал 10,2 очка, 7,0 подбора, 3,6 передачи и 1,4 перехвата в среднем за игру.
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В районе десятых чисел августа Харт становится доступен к продлению контракта. Максимум, который можно будет предложить (не значит, что не предложат меньше) - 4 года, 81 миллион.
Если Харт подпишет продление в районе 10 августа и позже, то он получит полугодичный запрет на обмен, который закончится после крайней даты на обмены в феврале 2024 года, то бишь фактически получит однолетний полный запрет на обмен.
В итоге, клуб получит дополнительные пару миллионов под налоговой линией (разница между возможной стартовой зарплатой, если бы Харт вышел из контракта и зарплатой по опции) и шансы усилиться через задействование неналогового исключения (ещё нужны мелкие варианты скостить зарплату, возможно, с разменами Топпина/Фурнье в различных конфигурациях). Игрок гарантированно следующий сезон проведёт в "Никс" и всё равно получит свои деньги, но чуть меньше сейчас, а чуть больше потом.