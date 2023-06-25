Джош Харт договорился с «Нью-Йорком» о переносе дедлайна по опции. Стороны намерены заключить новый контракт

Атакующий защитник « » договорился с организацией о переносе дедлайна по опции в его контракте на сезон-2023/24 (12,9 млн).

Харт должен был принять решение до полуночи субботы.

Сообщается, что стороны намерены заключить новое соглашение. Детали сделки прорабатываются.

Харт стал игроком «Никс» в феврале. В 25 матчах за команду он набирал 10,2 очка, 7,0 подбора, 3,6 передачи и 1,4 перехвата в среднем за игру.

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