Джош Харт договорился с «Нью-Йорком» о переносе дедлайна по опции. Стороны намерены заключить новый контракт

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Джош Харт Баскетбол

Атакующий защитник «Нью-Йорка» Джош Харт договорился с организацией о переносе дедлайна по опции в его контракте на сезон-2023/24 (12,9 млн).

Харт должен был принять решение до полуночи субботы.

Сообщается, что стороны намерены заключить новое соглашение. Детали сделки прорабатываются.

Харт стал игроком «Никс» в феврале. В 25 матчах за команду он набирал 10,2 очка, 7,0 подбора, 3,6 передачи и 1,4 перехвата в среднем за игру.

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1 комментарий

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AllanHouston
Самый оптимальный вариант: игрок не выходит из контракта, остаётся за 12.96 млн. долларов.

В районе десятых чисел августа Харт становится доступен к продлению контракта. Максимум, который можно будет предложить (не значит, что не предложат меньше) - 4 года, 81 миллион.

Если Харт подпишет продление в районе 10 августа и позже, то он получит полугодичный запрет на обмен, который закончится после крайней даты на обмены в феврале 2024 года, то бишь фактически получит однолетний полный запрет на обмен.

В итоге, клуб получит дополнительные пару миллионов под налоговой линией (разница между возможной стартовой зарплатой, если бы Харт вышел из контракта и зарплатой по опции) и шансы усилиться через задействование неналогового исключения (ещё нужны мелкие варианты скостить зарплату, возможно, с разменами Топпина/Фурнье в различных конфигурациях). Игрок гарантированно следующий сезон проведёт в "Никс" и всё равно получит свои деньги, но чуть меньше сейчас, а чуть больше потом.
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