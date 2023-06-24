Обмен «Финиксом» Деандре Эйтона «крайне маловероятен» (Гамбадоро)
«Финикс» в обозримом будущем не станет обменивать центрового Деандре Эйтона.
Об этом рассказал клубный обозреватель Джон Гамбадоро.
«Я придерживаюсь того, что говорил в последние несколько дней. Обмен Эйтона крайне маловероятен», – заявил Гамбадоро.
Большую часть платежной ведомости «Санз» по состоянию на данный момент займут четыре контракта: Кевин Дюрэнт (47,6 миллиона долларов), Брэдли Бил (46,7 миллиона), Девин Букер (36,0 миллиона) и Эйтон (32,4 миллиона).
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