Обмен «Финиксом» Деандре Эйтона «крайне маловероятен» (Гамбадоро)

Теги возможные переходы Финикс НБА Деандре Эйтон Баскетбол

«Финикс» в обозримом будущем не станет обменивать центрового Деандре Эйтона.

Об этом рассказал клубный обозреватель Джон Гамбадоро.

«Я придерживаюсь того, что говорил в последние несколько дней. Обмен Эйтона крайне маловероятен», – заявил Гамбадоро.

Большую часть платежной ведомости «Санз» по состоянию на данный момент займут четыре контракта: Кевин Дюрэнт (47,6 миллиона долларов), Брэдли Бил (46,7 миллиона), Девин Букер (36,0 миллиона) и Эйтон (32,4 миллиона).

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4 комментария

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Roman Boroveev
Кто это? Всего лишь мнение. Ниже новость, что с Бостоном обсуждали обмен.
Из серии "Пул с нами на 4 года"
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betwriver
По большому счету, сейчас у Финикса 4 звезды с максималками. Если Эйтон останется, то, похоже, что Ишбия идет "all-in". На бумаге у них очень и очень сильный состав. Им бы без травм пройти регулярку на лоад менеджменте Дюранта (и, возможно, Била) и подойти без травм всех лидеров к ПО. А там... Все может быть.
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Lay's
Писос, эти вчетвером играть будут х)
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Roman Boroveev
Ответ Lay's
Писос, эти вчетвером играть будут х)
Эйтону просто не хватит бросков, нужно два три чернорабочих, если вы понимаете о чем я.
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