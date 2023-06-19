Джордан Гудвин и Айзейя Тодд перейдут в «Финикс» в рамках обмена Била

« » обменяет трехкратного участника Матча всех звезд Брэдли Била (29 лет, 193 см) в «Финикс».

Взамен «Уизардс» получат опытного разыгрывающего Криса Пола (38 лет, 183 см), атакующего защитника Лэндри Шэмета (26 лет, 193 см), несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился новыми деталями сделки.

Вместе с Билом в «Финикс» поедут разыгрывающий Джордан Гудвин (24 года, 190 см) и форвард Айзейя Тодд (21 год, 208 см).

Тодд был выбран под 31-м номером на драфте 2021 года. За два сезона он провел всего 18 матчей в НБА, в основном выступая в лиге развития.

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