Яннис Адетокумбо о подарках на День отца: «Носки, кальсоны, белая футболка»

Теги светская хроника Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо рассказал о том, как прошел его День отца.

«Поздравляю всех пап с Днем отца. Я под таким впечатлением от своих подарков. Мне дважды дали пять, мы стукнулись кулачками, а еще я получил пару носков, кальсоны и стандартную белую футболку 😂😂», – написал Яннис. 

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