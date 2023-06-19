Звездный форвард « » рассказал о том, как прошел его День отца.

«Поздравляю всех пап с Днем отца. Я под таким впечатлением от своих подарков. Мне дважды дали пять, мы стукнулись кулачками, а еще я получил пару носков, кальсоны и стандартную белую футболку 😂😂», – написал Яннис.

У греческого форварда двое сыновей.

Наталья – жена MVP финала НБА Николы Йокича. Они родились в маленьком сербском городе и знакомы с самого детства!

Нового босса «Голден Стэйт» все знают по фото, где его вырубают ногой в челюсть. В реальности все было иначе