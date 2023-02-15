Яннис Адетокумбо подал заявку на регистрацию трех товарных знаков

Теги светская хроника Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо неделю назад подал заявку на регистрацию трех товарных знаков в Ведомство США по патентам и товарным знакам.

2-кратный MVP НБА хочет зарегистрировать товарные знаки:

STAY FR34AKY

FR34K SHOW

UNSEEN FR34KY HOURS

Греческий баскетболист планирует использовать данные товарные знаки при продаже гидрокостюмов, масок, ремешков, резиновых или силиконовых браслетов, карандашей, ручек и блокнотов, спортивных бутылок для воды, мячей для снятия стресса, а также рюкзаков и предметов одежды.

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7 комментариев

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Holo Dilnick
TUMBA, KLUMBA, а третий какой?
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711M
Ответ beregost
Эвона как. Ну я за этим не слежу, просто баскет смотрю. Теперь огребу минусов от тех, кто в теме)
не, бро, забей, ты не обязан это знать, я тебе помогу:) люди злые
+1
0
+1
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beregost
Ответ Иван Андриенко
НУ если у найков уже 4 поколение freak вышло, то как ты думаешь, зарегистрирован этот знак или нет?
Эвона как. Ну я за этим не слежу, просто баскет смотрю. Теперь огребу минусов от тех, кто в теме)
+4
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+4
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Archer_Great
Не, я то, конечно, разобрал, какие трейдмарки грек хочет зарегистрировать, но блин, автор, серьезно?? Нельзя было запятыми разделить или в столбик написать? Так влом было пару клавиш нажать?)
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Иван Андриенко
Ответ beregost
А как же Greek Freak?
НУ если у найков уже 4 поколение freak вышло, то как ты думаешь, зарегистрирован этот знак или нет?
+3
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Birdman NBA
Ответ beregost
А как же Greek Freak?
Немного подумай и сам ответь на этот вопрос
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beregost
А как же Greek Freak?
+1
-3
-2
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