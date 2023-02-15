Звездный форвард « » неделю назад подал заявку на регистрацию трех товарных знаков в Ведомство США по патентам и товарным знакам.

2-кратный MVP НБА хочет зарегистрировать товарные знаки:

STAY FR34AKY

FR34K SHOW

UNSEEN FR34KY HOURS

Греческий баскетболист планирует использовать данные товарные знаки при продаже гидрокостюмов, масок, ремешков, резиновых или силиконовых браслетов, карандашей, ручек и блокнотов, спортивных бутылок для воды, мячей для снятия стресса, а также рюкзаков и предметов одежды.

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