Брайан Уиндхорст: «Портленд» довольно агрессивно действует на рынке»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Брайан Уиндхорст Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, что «Портленд» всеми действиями дает понять, что не станет уходить в перестройку.

«Портленд» довольно агрессивно действует на рынке, насколько мне удалось выяснить. Я понятия не имею, насколько это точное описание, но они играют по-крупному.

Если они захотят, они готовы к перестройке. «Блэйзерс» могут заполучить за Дэйма что угодно. И у них было бы два лотерейных пика для перестройки. Но это совсем не то направление, в котором они движутся. Это не та информация, которую я получаю. Если это и рассматривается, то никак не афишируется», – сказал инсайдер в эфире своего подкаста.

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