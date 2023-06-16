Брайан Уиндхорст: «Портленд» довольно агрессивно действует на рынке»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, что « » всеми действиями дает понять, что не станет уходить в перестройку.

«Портленд» довольно агрессивно действует на рынке, насколько мне удалось выяснить. Я понятия не имею, насколько это точное описание, но они играют по-крупному.

Если они захотят, они готовы к перестройке. «Блэйзерс» могут заполучить за Дэйма что угодно. И у них было бы два лотерейных пика для перестройки. Но это совсем не то направление, в котором они движутся. Это не та информация, которую я получаю. Если это и рассматривается, то никак не афишируется», – сказал инсайдер в эфире своего подкаста.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳