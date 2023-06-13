Экпе Удох вошел в тренерский штаб «Атланты»

Бывший игрок НБА Экпе Удох (36 лет, 208 см) стал ассистентом главного тренера «Атланты» , сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Удох был выбран под 6-м номером драфта 2010 года и провел в лиге семь сезонов, выступая за «Голден Стэйт», «Милуоки», «Клипперс» и «Юту». В 2017 году центровой стал чемпионом Евролиги в составе «Фенербахче».

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