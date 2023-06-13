Экпе Удох вошел в тренерский штаб «Атланты»

Теги Атланта НБА Экпе Удох Куин Снайдер Баскетбол

Бывший игрок НБА Экпе Удох (36 лет, 208 см) стал ассистентом главного тренера «Атланты» Куина Снайдера, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Удох был выбран под 6-м номером драфта 2010 года и провел в лиге семь сезонов, выступая за «Голден Стэйт», «Милуоки», «Клипперс» и «Юту». В 2017 году центровой стал чемпионом Евролиги в составе «Фенербахче».

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5 комментариев

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zjwjx8zk6y
Ответ Теннисный абсолют
Он же Хьюстон возглавил или это не официально было?
Все-таки Экпе Юдо и Име Удока - это разные персонажи
+10
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havoc3
Это который Юдо в европе?
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Tim Timson
по какому принципу они набирают помощников?)
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SamArus51
Ответ Tim Timson
по какому принципу они набирают помощников?)
Ну как я понял, Снайдер хорошо знаком с Юдо по работе в Юте и верит в его тренерские способности
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