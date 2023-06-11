Антуан Дьо перейдет в «Роанн»

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Франции LDLC АСВЕЛ Виллербан Роанн Кубок Франции Антуан Дьо Баскетбол

Защитник «Виллербана» Антуан Дьо перейдет в «Роанн».

Соглашение заключено на два года.

34-летний баскетболист провел 4 сезона в составе «Виллербана». За свою карьеру он дважды становился чемпионом Франции, четыре раза – обладателем Кубка.

В прошлом сезоне Евролиги он набирал в среднем 3,3 очка и 1,4 передачи за 13,5 минуты на паркете.

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