Форвард « » поделился мнением о том, как центровой Никола Йокич меняет представление об игре пятого номера.

«Никола Йокич разрывает шаблон, примерно как на позиции разыгрывающего.

Теперь он доминирует по всей площадке», – заявил Гордон.

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