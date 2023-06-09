Аарон Гордон об игре Йокича: «Разрывает шаблон. Примерно как Мэджик Джонсон»

Теги Мэджик Джонсон Денвер НБА Аарон Гордон Никола Йокич Баскетбол

Форвард «Денвера» Аарон Гордон поделился мнением о том, как центровой Никола Йокич меняет представление об игре пятого номера.

«Никола Йокич разрывает шаблон, примерно как Мэджик Джонсон на позиции разыгрывающего.

Теперь он доминирует по всей площадке», – заявил Гордон.

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