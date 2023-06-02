Никола Йокич: «Аарон Гордон принял свою роль, и он справляется с этой задачей»

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Аарон Гордон Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич поделился своим опытом игры с форвардом Аароном Гордоном.

«Обожаю играть с ним. Люблю быть на паркете с каким-то, как сказать, доминирующим «большим», если это имеет какой-то смысл.

Но действительно лучшее, что Аарон сделал для команды, это принял свою роль, и он определенно отлично справляется с этой задачей», – сказал 2-кратный MVP на послематчевой пресс-конференции.

В первом матче финала НБА против «Майами» (104:93, 1-0) в активе Гордона 16 очков и 6 подборов при 7 из 10 с игры.

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1 комментарий

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Ilovethisgame77
Гордон реально молодец!!!
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