Брайан Уиндхорст: «Главное для «Лейкерс» в межсезонье – сохранить Энтони Дэвиса»

Теги Лейкерс НБА Энтони Дэвис Брайан Уиндхорст Баскетбол

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст не согласился с мнением о том, что «Лейкерс» не заинтересованы в продлении контракта звездного форварда Энтони Дэвиса этим летом.

«Они не хотят, чтобы он пробовал рынок свободных агентов в 2024 году. Это главное для «Лейкерс» в межсезонье. Сохранить Энтони Дэвиса», – сказал Уиндхорст.

Этим летом Дэвис получит право на продление контракта на три года и 167 миллионов долларов.

В сезоне-22/23 Энтони провел 57 матчей в регулярке, набирая 25,9 очка и 12,6 подбора в среднем за игру.

Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?

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2 комментария

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Телохранитель Джеймса Уорти
Как бы тут над здоровьем AD не потешались, но это определяющий игрок для команды. Его надо продлевать без вопросов.
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Грэг Форстер
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Как бы тут над здоровьем AD не потешались, но это определяющий игрок для команды. Его надо продлевать без вопросов.
единственный кто остался, из-за кого я ещё мотрю спорт. был неймар ещё чуть ранее, но того заломали в костоломной лягушатине (вот сволочи!), хотя может ещё есть надежда на возрождение того же нея гденить и на чёрную продолговатую лярву. меня задевает тока уникальный талант.
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