Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст не согласился с мнением о том, что «Лейкерс» не заинтересованы в продлении контракта звездного форварда Энтони Дэвиса этим летом.

«Они не хотят, чтобы он пробовал рынок свободных агентов в 2024 году. Это главное для « » в межсезонье. Сохранить », – сказал Уиндхорст.

Этим летом Дэвис получит право на продление контракта на три года и 167 миллионов долларов.

В сезоне-22/23 Энтони провел 57 матчей в регулярке, набирая 25,9 очка и 12,6 подбора в среднем за игру.

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