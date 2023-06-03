Трент Редден может стать генеральным менеджером «Клипперс»

Теги Клипперс НБА Майкл Уингер Баскетбол

Помощник генерального менеджера «Клипперс» Трент Редден имеет хорошие шансы на повышение.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, Редден считается «серьезным кандидатом» на замену Майкла Уингера на посту генерального менеджера калифорнийской команды.

Редден присоединился к организации в 2017 году после десяти лет в «Кливленде».

Вингер недавно покинул «Клипперс», перейдя в «Уизардс».

От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий