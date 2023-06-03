Трент Редден может стать генеральным менеджером «Клипперс»

Помощник генерального менеджера « » Трент Редден имеет хорошие шансы на повышение.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, Редден считается «серьезным кандидатом» на замену Майкла Уингера на посту генерального менеджера калифорнийской команды.

Редден присоединился к организации в 2017 году после десяти лет в «Кливленде».

Вингер недавно покинул «Клипперс», перейдя в «Уизардс».

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