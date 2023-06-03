Трент Редден может стать генеральным менеджером «Клипперс»
Помощник генерального менеджера «Клипперс» Трент Редден имеет хорошие шансы на повышение.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, Редден считается «серьезным кандидатом» на замену Майкла Уингера на посту генерального менеджера калифорнийской команды.
Редден присоединился к организации в 2017 году после десяти лет в «Кливленде».
Вингер недавно покинул «Клипперс», перейдя в «Уизардс».
От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками
Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»
Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов
Комментарии