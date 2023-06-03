Иван Едешко: «Третье место ЦСКА – это поражение»

Олимпийский чемпион, бывший игрок ЦСКА Иван Едешко оценил выступление армейцев в сезоне-22/23.

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«Прошедший сезон Единой лиги? Это был не ЦСКА настоящий. Тот, какой был и какой должен быть сейчас. И нельзя пенять на то, что команду покинули хорошие игроки. Считаю, что третье место – это поражение. Это не результат для ЦСКА. ЦСКА всегда был первым. Уже второй год так…

Конечно сейчас армейцам будет тяжело. Сейчас и не принимаются … Не знаю, во что все это выльется… Может быть, и выльется в то, что это будет участие в Азии. Но европейский баскетбол – это, конечно, европейский баскетбол. Но предугадать все это невозможно. Тем не менее ЦСКА есть ЦСКА в любом случае. И молодцы руководство клуба. Конечно, третье место – это неудача, и тем не менее как‑то они сделали так, что и на корабле плыли, и поздравления со столетием клуба были, и почет всем игрокам. Здорово, конечно, сделали. А так, посмотрим, что будет дальше», – сказал Едешко.

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