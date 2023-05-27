Андрей Воронцевич: «Хочется, чтобы молодое поколение выступало на международной арене со своими флагом и гимном»

Теги Андрей Воронцевич УНИКС сборная России РФБ Баскетбол

Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич уверен, что российские баскетболисты обязательно вернутся на международные соревнования и будут выступать со своим флагом и гимном.

«Российская федерация баскетбола делает все возможное для развития баскетбола в стране.

Мне кажется, надо развиваться внутренне и рассчитывать на дружбу с теми, кто хочет сотрудничать с нами. Надо искать своих друзей. На международных аренах выступать почетно со своими флагом и гимном. Это большая гордость!

Хочется, чтобы у молодого поколения это было. Чтобы они становились сильнее. Все вернется. Рано или поздно все заканчивается», — сказал Воронцевич.

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