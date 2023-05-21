В субботу « » проиграли третий подряд матч серии с « » (108:119, 0-3).

Это первый случай за последние 10 лет, когда «озерники» уступают 0-3 в серии.

Как сообщает портал ESPN Stats and Info, проигрывая 0-3, «Лейкерс» никогда не забирали и одного матча серии. Их результат – 0-8 – худший в .

Результат камбэков в истории НБА с 0-3 в серии – 0-149. 91 из них завершилась «свипом».

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