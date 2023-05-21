«Лейкерс» еще ни разу не забирали 4-й матч, уступая 0-3 в серии. У них 8 сухих поражений – худший результат в истории
В субботу «Лейкерс» проиграли третий подряд матч серии с «Денвером» (108:119, 0-3).
Это первый случай за последние 10 лет, когда «озерники» уступают 0-3 в серии.
Как сообщает портал ESPN Stats and Info, проигрывая 0-3, «Лейкерс» никогда не забирали и одного матча серии. Их результат – 0-8 – худший в НБА.
Результат камбэков в истории НБА с 0-3 в серии – 0-149. 91 из них завершилась «свипом».
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