«Лейкерс» еще ни разу не забирали 4-й матч, уступая 0-3 в серии. У них 8 сухих поражений – худший результат в истории

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

В субботу «Лейкерс» проиграли третий подряд матч серии с «Денвером» (108:119, 0-3).

Это первый случай за последние 10 лет, когда «озерники» уступают 0-3 в серии.

Как сообщает портал ESPN Stats and Info, проигрывая 0-3, «Лейкерс» никогда не забирали и одного матча серии. Их результат – 0-8 – худший в НБА.

Результат камбэков в истории НБА с 0-3 в серии – 0-149. 91 из них завершилась «свипом».

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23 комментария

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За Валенсию с 1999
Даже шутить не хочется про Лейкерс и Броньку. Лучше порадуюсь за Николу, Джамала, Портера, Гордона, КСП, Мэлоуна и всех причастных к лучшему сезону в истории Наггетс
+78
-4
+74
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Вячеслав Речапов
В этом сезоне победит КОМАНДА, а МВП финала разыграют самые достойные труженики НБА - Никола и Джимбо!)
+57
-2
+55
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Илья Петров
Ответ LBJ236
Самое время творить историю
Так Денвер и творит, идет к первому финалу в истории.
+31
-1
+30
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Eskender
А Финикс-то в этой серии оказался не так уж плох :-))))
+28
-1
+27
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Вячеслав Речапов
Ответ LBJ236
Самое время творить историю
))))))))))
+21
-1
+20
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Vagant
Для Леброна это 53-я серия плей-офф. Всухую он проигрывал дважды. Чемпионам. САС - 2007, ГСВ - 2018.
+18
-1
+17
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Mr Gendalf
Ответ Вячеслав Речапов
В этом сезоне победит КОМАНДА, а МВП финала разыграют самые достойные труженики НБА - Никола и Джимбо!)
Ну я бы возразил. Мюррей очень хорош в ПО
+17
-3
+14
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Drinkinss
У меня такое ощущение что это историческая справка адресована вполне конкретным обитателям ветки))
+11
-1
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Eskender
Ответ lavandil
да, думаю Букер и Кд смотрят на это с удовлетворением. А тренера финикса получается уволили ни за что)
В принципе, если Денвер свипнет ЛАЛ, то Монти можно возвращать...
Правда, если Денвер потом в финале проиграет - опять увольнять придется...
+10
0
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Максим Абашкин
Мюррей просто машина
+9
0
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Joshua Morgenstern
Это зелл виноват, сто процентов.
+6
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Budabuda
Ответ LBJ236
Самое время творить историю
для этого надо активировать режим лебронто
+3
0
+3
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lavandil
Ответ Eskender
А Финикс-то в этой серии оказался не так уж плох :-))))
да, думаю Букер и Кд смотрят на это с удовлетворением. А тренера финикса получается уволили ни за что)
+4
-1
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Яма
Денверу? (некто под 24 номером покинул чат)
+3
-1
+2
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Dmitriy Yarmolenko
Вот и не нужно нарушать традиции.
+1
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Dobiday
Ответ Malay Saratov
Что такое свип?
Победа в сухую, 4-0
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ExplodingSun
Ответ Budabuda
для этого надо активировать режим лебронто
чтобы активировать режим Лебронто, во команде соперника необходим Демар Дерозан
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Олененок Бэмби
Ответ lavandil
да, думаю Букер и Кд смотрят на это с удовлетворением. А тренера финикса получается уволили ни за что)
Можно его вернуть, конечно, но с другой стороны сэкономили)
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Malay Saratov
Ответ Eskender
В принципе, если Денвер свипнет ЛАЛ, то Монти можно возвращать... Правда, если Денвер потом в финале проиграет - опять увольнять придется...
Что такое свип?
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