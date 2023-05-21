Мо Бамба вернется в строй в 4-м матче с «Денвером»

Центровой « » пропустил три первых матча финальной серии Западной конференции против « ».

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Бамба вернется в строй и поможет своей команде в 4-й игре серии (0-3).

Центровой не играл последние 3 недели из-за проблем с коленом. В текущем розыгрыше плей-офф он провел на паркете 10 минут в сумме, 9 из которых пришлись на разгромную победу над «Мемфисом» (125:85).

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