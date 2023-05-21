Мо Бамба вернется в строй в 4-м матче с «Денвером»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Мо Бамба Баскетбол

Центровой «Лейкерс» Мо Бамба пропустил три первых матча финальной серии Западной конференции против «Денвера».

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Бамба вернется в строй и поможет своей команде в 4-й игре серии (0-3).

Центровой не играл последние 3 недели из-за проблем с коленом. В текущем розыгрыше плей-офф он провел на паркете 10 минут в сумме, 9 из которых пришлись на разгромную победу над «Мемфисом» (125:85).

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16 комментариев

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dato akhaladze
Ну тогда точно ЛАЛ в семи
+28
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Stephan Carrypenko
О, а вот и тот, кто будет виноват)
+9
-1
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Timur KZ
Вот кого не хватало для победы, а думаю. что не так
+6
0
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zetamol
секретный ингредиент
+3
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rembrandao
Лейкерс просто не хватало Бамба менталити
+3
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Ilovethisgame77
Людоед выздоровел?
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TexasLonghorns
Выпускайте Кракена
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kankul777
Ответ dato akhaladze
Ну тогда точно ЛАЛ в семи
😄😄😄👍
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Максим Максимов
Ну все я Кракен затащит 4 подряд
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Канат Майданов
Who is Mo? ©Giannis
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Korban Cobain
Еще один шутер?)
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Henry Sargsyan
Бедный Денвер, такой шанс был закрыть серию...
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michaeli
Ответ Mr Gendalf
Да свипа не будет 100%, даже если по игре будет так, лига просто не допустит такого в финале конфы
Что же лига 0-3 допустила-то? Тут и до свипа недалеко
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