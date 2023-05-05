Брайан Уиндхорст о продаже «Милуоки»: «Бывший владелец знал о проблемах внутри. Увольнение Буденхольцера – первый шаг к развалу команды»

Теги Милуоки НБА Брайан Уиндхорст Баскетбол

Известный спортивный эксперт Брайан Уиндхорст намекнул на предстоящие изменения вокруг как организации «Милуоки», так и команды.

«Одним из самых важных событий этого сезона стала продажа «Милуоки» в феврале. Зачем это делать? Зачем раставаться с командой-претендентом на титул во главе с 2-кратным MVP? Да, сделка примерно оценивается в 3,2 млрд долларов. Покупал он команду за 700 млн, что неплохо.

Наверняка Марк Ласри (бывший владелец команды – прим.) подозревал о грозовой туче, которая уже на горизонте. Сейчас мы слышим ее первые раскаты. «Бакс» разваливаются, и первый шаг уже сделан – Майка Буденхольцера уволили», – сказал Уиндхорст в эфире Get Up.

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы

25 лет незабываемой драке между «Никс» и «Хит». Тогда Алонзо Моурнинг таскал на ноге тельце Джеффа Ван Ганди

Стеф Карри и Кевон Луни вытащили «Уорриорc» в схватку с классическим антагонистом – с «Лейкерс» Дэвиса

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stephan Carrypenko
Смысле? Разваливает команду , чтобы ее продать?) Мне кажется наоборот скажем так в слаженном состоянии, без внутренних конфликтов и тд, команда представляет больше ценности как актив...
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
Да за что на Милуоки то гонят. Буденхольцер провёл это ПО как физрук, за что и был уволен. Абсолютно справедливое решение, при чём тут развал команды. Щас попытают счастья в след сезоне и если снова так же обосрутся, то они могут просто обменять Янниса на оооочень жирное предложение и после этого может команда только лучше станет. Кароче не видно никакого света в конце тоннеля для Бакс, которое им пророчат.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FS19
То что Ласри продал свою долю, вовсе неудивительно. Активы нужно продавать на пике,и именно сейчас ,по его мнению ,Бакс на пике. Рискую ошибиться ,но полагаю Бакс ещё никогда не стоили столько сколько сейчас. Что же касается Буденхольцера,то его увольнение логично. Бад из года в год наступал на одни и те же грабли. Здесь и Торонто -19 ,и Майами -20 и 23. По большому счёту Майк сумел наступить на горло собственной песне и перестроиться,лишь в финальной серии с Финиксом. Да ,это титул который может оправдать все остальные промахи,но на мой взгляд Милуоки с Бадом упёрлись в свой потолок. Нет никаких гарантий ,что с другим, более вариативным тренером ,они добьются лучшего,но ,полагаю ,смена рулевого назрела.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FS19
Ответ noke
С 2001 года до Буденхольцера - Бакс 8 раз выходили в плей-офф. Это все их достижения. С Буденхольцером у них титул, финал конфы и два вторых раунда и один первый, за пять лет. Это абсолютно лучшее, на что может рассчитывать команда с маленького рынка. Это "упёрлись в потолок" настолько выше любого другого варианта, который может быть у команды с такого рынка, что звучит издёвкой. Тренер что, должен создать династию, чтобы сохранить работу? Чем вообще тогда занимаются 25+ тренеров в лиге?
Когда твоя главная звезда Яннис,вполне резонно думать больше ,чем об одном титуле.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adilet Abdyramanov
Яннис потребует обмен?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daff Rogers
Ответ Stephan Carrypenko
Смысле? Разваливает команду , чтобы ее продать?) Мне кажется наоборот скажем так в слаженном состоянии, без внутренних конфликтов и тд, команда представляет больше ценности как актив...
Не факт) ты же не автомобиль покупаешь. Это бизнес. Тут больше можно сравнить с покупкой жилья. Купил у кого-то квартиру и сразу делаешь в ней ремонт под себя. Если там всё ветхое, то и не жалко и проблем меньше, всё снос - заново сделал. А если там уже ремонт есть, вроде всё хорошее, но не так, как тебе нужно. И всё равно надо переделывать. А тут тем более ты покупаешь огромный бренд. Для тебя главное имя и история. А настоящее и будущее уже ты сам строишь.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Ответ scorp19
Это когда из этой чемпионской команды играл только Грин, от которого толку как с козла молока если нападения нет )) так себе пример. И посмотрите на состав Милуоки. Лидер уровня MVP, защитник краски уровня DPOY, защитник периметра элитного уровня, куча снайперов и крепкая скамейка. Они просто обязаны разрывать... как в регулярке, но в итоге вылетели в первом раунде без шансов самое главное. Если бы Керр после 73-9 сезона вылетел в первом раунде от какого-нибудь Нового Орлеана, так его тоже бы уволили.
Сейчас параллельно идут игры плей-офф НХЛ. Так там в первом раунде сразу несколько топовых команд вылетело неожиданно - Колорадо (прошлогодний обладатель Кубка Стэнли) отлетел от вчерашнего новичка лиги Сиэтла. Катком прошедший по регулярке Бостон Брюинз точно так же отлетел от Флориды, еле-еле заползшей в плей-офф, сильнейшая команда последних 5 сезонов Тампа проиграла Торонто, который не мог пройти первый раунд 33 года! По вашей логике и Колорадо, и Бостон, и Тампа должны уволить "опозорившихся" тренеров, посмевших вылететь в первом раунде от более слабых команд! Но при таком подходе тренеры не будут больше 2 сезонов задерживаться в командах, если их увольнять после первой неудачной серии. Это называют самодурством.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
Ответ Misson
Сейчас параллельно идут игры плей-офф НХЛ. Так там в первом раунде сразу несколько топовых команд вылетело неожиданно - Колорадо (прошлогодний обладатель Кубка Стэнли) отлетел от вчерашнего новичка лиги Сиэтла. Катком прошедший по регулярке Бостон Брюинз точно так же отлетел от Флориды, еле-еле заползшей в плей-офф, сильнейшая команда последних 5 сезонов Тампа проиграла Торонто, который не мог пройти первый раунд 33 года! По вашей логике и Колорадо, и Бостон, и Тампа должны уволить "опозорившихся" тренеров, посмевших вылететь в первом раунде от более слабых команд! Но при таком подходе тренеры не будут больше 2 сезонов задерживаться в командах, если их увольнять после первой неудачной серии. Это называют самодурством.
Никто ничего никому не должен, но такой вариант как минимум не исключён и имеет место быть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Ответ scorp19
Никто ничего никому не должен, но такой вариант как минимум не исключён и имеет место быть.
И почему всю вину на тренера надо взваливать? Как минимум на результат в равной мере влияет работа трех главных компонентов - тренера, глав.менеджера и игроков. Каждый должен хорошо выполнять свою работу. Генменеджер Милуоки с лета прошлого года точно был безупречен? Я вот не уверен. Игроки точно в этом плей-офф выложились на все сто и выполнили все тренерские установки и задумки? Вот точно нет, почти ко всем (начиная с Янниса, Джру, Миддлтона) есть претензии. Но виноват почему-то один Бад. Я посмотрю, как Миддлтон, Джру и остальные будут феерить при новом тренере. А потом сравним с их игрой при Баде.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igbin
Ответ Misson
И почему всю вину на тренера надо взваливать? Как минимум на результат в равной мере влияет работа трех главных компонентов - тренера, глав.менеджера и игроков. Каждый должен хорошо выполнять свою работу. Генменеджер Милуоки с лета прошлого года точно был безупречен? Я вот не уверен. Игроки точно в этом плей-офф выложились на все сто и выполнили все тренерские установки и задумки? Вот точно нет, почти ко всем (начиная с Янниса, Джру, Миддлтона) есть претензии. Но виноват почему-то один Бад. Я посмотрю, как Миддлтон, Джру и остальные будут феерить при новом тренере. А потом сравним с их игрой при Баде.
Надо было найти крайнего, и все остальные уже как бы ни при чем.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noke
Ответ FS19
То что Ласри продал свою долю, вовсе неудивительно. Активы нужно продавать на пике,и именно сейчас ,по его мнению ,Бакс на пике. Рискую ошибиться ,но полагаю Бакс ещё никогда не стоили столько сколько сейчас. Что же касается Буденхольцера,то его увольнение логично. Бад из года в год наступал на одни и те же грабли. Здесь и Торонто -19 ,и Майами -20 и 23. По большому счёту Майк сумел наступить на горло собственной песне и перестроиться,лишь в финальной серии с Финиксом. Да ,это титул который может оправдать все остальные промахи,но на мой взгляд Милуоки с Бадом упёрлись в свой потолок. Нет никаких гарантий ,что с другим, более вариативным тренером ,они добьются лучшего,но ,полагаю ,смена рулевого назрела.
С 2001 года до Буденхольцера - Бакс 8 раз выходили в плей-офф. Это все их достижения. С Буденхольцером у них титул, финал конфы и два вторых раунда и один первый, за пять лет.
Это абсолютно лучшее, на что может рассчитывать команда с маленького рынка. Это "упёрлись в потолок" настолько выше любого другого варианта, который может быть у команды с такого рынка, что звучит издёвкой.
Тренер что, должен создать династию, чтобы сохранить работу? Чем вообще тогда занимаются 25+ тренеров в лиге?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Krammark1971
Нет, ну что вы... По мнению крупных аналитиков на спортс. ру Буденхольцера уволили, потому что он не тренер, а так, погулять вышел... Да, и часовню тоже он...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Ответ Igbin
Надо было найти крайнего, и все остальные уже как бы ни при чем.
Так обычно и бывает. Не будет ведь генменеджер всю вину брать на себя. Всегда легче переложить ответственность на тренера или игроков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noke
Ответ FS19
Когда твоя главная звезда Яннис,вполне резонно думать больше ,чем об одном титуле.
Эмбиид, Дэвис - не приносили своей команде титулов. Даже в финалах не были. Харден не добирался до финала. Лиллард. Кармело Энтони. У Янниса, конечно, потрясающая физика, но по уровню таланта эти игроки его выше.
Яннис стал звездой уровня МВП именно при Буденхольцере.
Милуоки выиграли титул не имея настоящей полноценной второй суперзвезды. За последнее время это получалось только у них и у Торонто.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий