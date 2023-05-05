Брайан Уиндхорст о продаже «Милуоки»: «Бывший владелец знал о проблемах внутри. Увольнение Буденхольцера – первый шаг к развалу команды»
Известный спортивный эксперт Брайан Уиндхорст намекнул на предстоящие изменения вокруг как организации «Милуоки», так и команды.
«Одним из самых важных событий этого сезона стала продажа «Милуоки» в феврале. Зачем это делать? Зачем раставаться с командой-претендентом на титул во главе с 2-кратным MVP? Да, сделка примерно оценивается в 3,2 млрд долларов. Покупал он команду за 700 млн, что неплохо.
Наверняка Марк Ласри (бывший владелец команды – прим.) подозревал о грозовой туче, которая уже на горизонте. Сейчас мы слышим ее первые раскаты. «Бакс» разваливаются, и первый шаг уже сделан – Майка Буденхольцера уволили», – сказал Уиндхорст в эфире Get Up.
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Это абсолютно лучшее, на что может рассчитывать команда с маленького рынка. Это "упёрлись в потолок" настолько выше любого другого варианта, который может быть у команды с такого рынка, что звучит издёвкой.
Тренер что, должен создать династию, чтобы сохранить работу? Чем вообще тогда занимаются 25+ тренеров в лиге?
Яннис стал звездой уровня МВП именно при Буденхольцере.
Милуоки выиграли титул не имея настоящей полноценной второй суперзвезды. За последнее время это получалось только у них и у Торонто.