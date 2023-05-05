Брайан Уиндхорст о продаже «Милуоки»: «Бывший владелец знал о проблемах внутри. Увольнение Буденхольцера – первый шаг к развалу команды»

Известный спортивный эксперт Брайан Уиндхорст намекнул на предстоящие изменения вокруг как организации « », так и команды.

«Одним из самых важных событий этого сезона стала продажа «Милуоки» в феврале. Зачем это делать? Зачем раставаться с командой-претендентом на титул во главе с 2-кратным MVP? Да, сделка примерно оценивается в 3,2 млрд долларов. Покупал он команду за 700 млн, что неплохо.

Наверняка Марк Ласри (бывший владелец команды – прим.) подозревал о грозовой туче, которая уже на горизонте. Сейчас мы слышим ее первые раскаты. «Бакс» разваливаются, и первый шаг уже сделан – Майка Буденхольцера уволили», – сказал Уиндхорст в эфире Get Up.

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