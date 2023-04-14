«Вы любите усложнять жизнь другим». Дэмиан Лиллард ответил фанатам после своих слов о возможном уходе

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард, вероятно, намекнул на реакцию общественности по поводу его последнего интервью.

Баскетболист заявил, что может покинуть команду в случае, если организация решит уйти в перестройку.

«Да уж, вы любите усложнять жизнь другим», – написал Лиллард в социальной сети.

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2 комментария

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Adilet Abdyramanov
Лиллард достал уже, сезон слит, карьера в общем то тоже. Только насилует организацию своим присутствием и пассивно агрессивными угрозами
+3
-2
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Alex Raycon
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+2
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