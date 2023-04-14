«Вы любите усложнять жизнь другим». Дэмиан Лиллард ответил фанатам после своих слов о возможном уходе
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард, вероятно, намекнул на реакцию общественности по поводу его последнего интервью.
Баскетболист заявил, что может покинуть команду в случае, если организация решит уйти в перестройку.
«Да уж, вы любите усложнять жизнь другим», – написал Лиллард в социальной сети.
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