Зайон Уильямсон и Энтони Эдвардс поприветствовали друг друга после матча

Теги Миннесота Новый Орлеан НБА видео Зайон Уильямсон Энтони Эдвардс Баскетбол

Звезды НБА Зайон Уильямсон («Новый Орлеан») и Энтони ЭдвардсМиннесота») поприветствовали друг друга после матча между командами в воскресенье, когда пересеклись в подтрибунном помещении.

«Я хочу сказать, что отношусь к тебе с уважением», – произнес Зайон.

«Я ценю это», – ответил Энтони.

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2 комментария

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Misha_Sapunov
Ответ scorp19
Что за пафос. Лучше бы выходил играть.
где пафос? выразить уважение сопернику?
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scorp19
Что за пафос. Лучше бы выходил играть.
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