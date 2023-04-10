Зайон Уильямсон и Энтони Эдвардс поприветствовали друг друга после матча
Звезды НБА Зайон Уильямсон («Новый Орлеан») и Энтони Эдвардс («Миннесота») поприветствовали друг друга после матча между командами в воскресенье, когда пересеклись в подтрибунном помещении.
«Я хочу сказать, что отношусь к тебе с уважением», – произнес Зайон.
«Я ценю это», – ответил Энтони.
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