Джейлен Грин: «Большинство своих побед добыли в матчах против лучших команд НБА»

Теги Денвер Хьюстон НБА Джейлен Грин Баскетбол

Атакующий защитник «Хьюстона» Джейлен Грин после победы над «Денвером» (124:103) заявил, что команда показывает свою лучшую игру против лучших команд лиги.

«Большинство своих побед добыли в матчах против лучших команд НБА на данный момент.

Именно в таких матчах мы показываем свою лучшую игру. Именно в таких матчах выполняем поставленные задачи в защите, выполняем поставленные задачи в нападении, сохраняем концентрацию на обеих сторонах площадке. Это дает нам надежду на будущее», – сказал Грин.

Суперкоманды НБА – это не всегда «один, два, три титула». Гораздо чаще – что-то несуразное

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