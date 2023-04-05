Джейлен Грин: «Большинство своих побед добыли в матчах против лучших команд НБА»

Атакующий защитник « » после победы над « » (124:103) заявил, что команда показывает свою лучшую игру против лучших команд лиги.

«Большинство своих побед добыли в матчах против лучших команд НБА на данный момент.

Именно в таких матчах мы показываем свою лучшую игру. Именно в таких матчах выполняем поставленные задачи в защите, выполняем поставленные задачи в нападении, сохраняем концентрацию на обеих сторонах площадке. Это дает нам надежду на будущее», – сказал Грин.

Суперкоманды НБА – это не всегда «один, два, три титула». Гораздо чаще – что-то несуразное