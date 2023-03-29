ACB. «Тенерифе» против «Манресы»

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В среду, 29 марта, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB «Тенерифе» примет «Манресу».

АСВ

Регулярный чемпионат

Тенерифе – Манреса
Дата проведения
29 марта, 22.00, «Pabellon Insular Santiago Martin»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 20-4, Реал – 20-4, Баскония – 20-4, Тенерифе – 17-6, Ховентуд – 15-9, Уникаха – 15-9, Гран-Канария – 14-10, Валенсия – 14-10, Бреоган – 12-12, Обрадойро – 11-13, Бильбао – 10-14, Мурсия – 9-15, Сарагоса – 8-16, Жирона – 8-16, Гранада – 8-16,  Манреса – 6-17, Бетис – 5-19, Фуэнлабрада – 3-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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