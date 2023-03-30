Путбэк Джейлена Уильямса на последней секунде принес «Оклахоме» победу над «Детройтом»

Теги Детройт НБА видео Оклахома-Сити Джош Гидди Джейлен Уильямс Баскетбол

Атакующий защитник «Оклахомы» Джейлен Уильямс принес своей команде победу над «Детройтом» (107:106), добавив мяч в кольцо за 0,5 секунды до конца матча.

За 7,3 секунды до конца при счете 106:105 в пользу «Пистонс» игроки «Тандер» выиграли спорный на стороне соперника. Джош Гидди смазал бросок с разворотом, но Уильямс успел сделать подбор в нападении и добавить мяч в кольцо.

21-летний Уильямс стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков (11 из 19 с игры, 4 из 4 с линии), сделав 8 подборов и 6 передач.

Суперкоманды НБА – это не всегда «один, два, три титула». Гораздо чаще – что-то несуразное

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4 комментария

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porosenochek
Запутбэчил!
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rembrandao
Главный стил этого драфта.
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Mur89
Джейлен под конец сезона решил перехватить награду лучшего новичка у Банкеро)
+4
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EchteLiebe
ROY
+3
0
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