Джоэл Эмбиид: «Верю, что меня не любят, это нормально. Мне все равно нравится быть засранцем»

Центровой «Филадельфии» поделился, что ему не хочется быть любимым окружающими.

«Люди всегда считали меня сумасшедшим, когда я говорил это – я действительно верю, что меня не любят. И мне это нравится, это нормально. Я буду плохим парнем. Мне все равно нравится быть засранцем. Мне нравится быть аутсайдером. Так что я не против.

Трудно быть величайшим в истории, потому что нужно выиграть кучу чемпионатов, и не каждому так повезет, потому что должны сойтись нужные части вокруг тебя.

Мое дело в том, что когда уйду из баскетбола, я хочу убедиться, что люди смотрели на меня и говорили: «Никто не мог остановить его в нападении и защите. Он был монстром».

Вот почему я играю в эту игру – ради уважения. Я слишком много работаю. Если посмотреть на начало моей карьеры и на то, как сумел улучшить свою игру, то в нападении я научился играть как разыгрывающий», – рассказал Эмбиид в интервью The Athletic.

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