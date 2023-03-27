Джоэл Эмбиид: «Верю, что меня не любят, это нормально. Мне все равно нравится быть засранцем»

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид поделился, что ему не хочется быть любимым окружающими.

«Люди всегда считали меня сумасшедшим, когда я говорил это – я действительно верю, что меня не любят. И мне это нравится, это нормально. Я буду плохим парнем. Мне все равно нравится быть засранцем. Мне нравится быть аутсайдером. Так что я не против.

Трудно быть величайшим в истории, потому что нужно выиграть кучу чемпионатов, и не каждому так повезет, потому что должны сойтись нужные части вокруг тебя.

Мое дело в том, что когда уйду из баскетбола, я хочу убедиться, что люди смотрели на меня и говорили: «Никто не мог остановить его в нападении и защите. Он был монстром».

Вот почему я играю в эту игру – ради уважения. Я слишком много работаю. Если посмотреть на начало моей карьеры и на то, как сумел улучшить свою игру, то в нападении я научился играть как разыгрывающий», – рассказал Эмбиид в интервью The Athletic.

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2 комментария

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The_Enot
Интересно в каком месте он засранец, даже думать об этом не хочется.
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Павел Косыгин
Я болел за Филу до сегодняшнего дня
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